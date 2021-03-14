Про це повідомляє словацький телеканал RTVS.
За інформацією видання, менше, ніж через два тижні після вакцинації у жінки з’явилися побічні ефекти: різко піднялася температура, сильно боліла голова і суглоби. Її ушпиталили, у лікарні вона померла.
Повідомляється, що причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія і легенева емболія. Проте зв’язок між смертю і препаратом AstraZeneca поки не встановлений.
Всього у Словаччину було імпортовано 21,6 тис. доз.
Нагадаємо, останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.