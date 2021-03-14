У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв'язок між смертю і препаратом поки не встановлений.

Про це повідомляє словацький телеканал RTVS.

За інформацією видання, менше, ніж через два тижні після вакцинації у жінки з’явилися побічні ефекти: різко піднялася температура, сильно боліла голова і суглоби. Її ушпиталили, у лікарні вона померла.

Повідомляється, що причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія і легенева емболія. Проте зв’язок між смертю і препаратом AstraZeneca поки не встановлений.

Всього у Словаччину було імпортовано 21,6 тис. доз.

Нагадаємо, останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.