Верховна Рада України наступного тижня, окрім чергових, матиме щонайменше два позачергові засідання – у вівторок і четвер.

Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу”, нардеп Євгенія Кравчук.

Як відомо, раніше Рада скасувала пленарні засідання через жорсткий карантин у Києві. Так, тиждень з 29 березня по 2 квітня було вирішено зробити непленарним.

Відтак, протягом останніх трьох тижнів депутати в залі засідань не збиралися, окрім 30 березня, коли відбулося одразу три пленарних засідання.

За словами Кравчук, наступний тиждень у ВР буде пленарним (як і прописано в календарному плані).

При цьому нардеп анонсувала “роботу в дві зміни”: оскільки діяльність Ради фактично заблокована правками до законопроєкту про “земельну децентралізацію”, будуть проводитися позачергові засідання.

“Наступного тижня у сесійній залі попрацюємо у “дві зміни”: після звичайних засідань (за графіком) проведемо ще два позачергових щонайменше у вівторок та четвер. Важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у “штатному режимі” заблокована тисячами правок від опозиції до земельних законів”, – написала Кравчук.

За її словами, до розгляду на позачергових засіданнях ВР заплановані наступні законопроєкти:

• № 4533 “Про конституційну процедуру”, ухвалення якого “забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань та звернень уповноваженими суб’єктами”;

• президентський документ № 4651, яким пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17 000 грн) за брехню в деклараціях та позбавляти волі терміном до двох років за умисне неподання декларації топ-чиновниками та суттєву брехню в декларації;

• № 4210, який удосконалює “процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу” та забезпечує “реалізацію пріоритетів діяльності уряду”;

• № 4475, що “спрямований на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців”;

• № 4398, завданням якого є “захист прав валютних позичальників, котрі брали кредити в іноземній валюті та вимушені до сьогодні їх виплачувати, а також створення механізмів для уникнення їхнього банкрутства”;

• № 4399, який спрямований на “збалансування оподаткування щодо валютних позичальників шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України”;

• № 5014, який передбачає надання учням, котрі завершують здобуття освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання / ДПА / ЗНО), щоб мінімізувати ризики захворювання на COVID-19;

• № 5187-1, ухвалення якого має усунути “законодавчу норму, через яку застраховані особи фактично позбавлялися права на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві”;

• № 5308, метою якого є створення “необхідних умов для належної реалізації ініційованої президентом програми “Доступна іпотека”;

• № 3774, який передбачає запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників з метою запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному заволодінню нерухомим майном;

• № 4555 “Про внесення змін до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”;

• № 4535 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост”.