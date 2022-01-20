Про це повідомляє пресслужба політсили.

Очільниця партії Олена Шуляк заявила про “низьку політичну легітимність” звернення депутатів Київради від Євросолідарності.

“Політична заява набрала 62 голоси з 61 мінімального, що свідчить про низьку політичну легітимність заяви. Ми бачили, як збирали депутатів, щоб протягнути заяву, яка стосується держзради щодо справи Порошенка”, – зазначила вона.

У “Слузі народу” додали, що “хотіли б, щоб місцеві депутати повернулися до питань розвитку міста та киян”.

Я звернулась до ініціатора заяви повернутися обличчям до киян і взятися за господарські справи, а не займатися політичним тиском на суд, Верховну Раду та інші органи виконавчої влади”, – заявила Шуляк.

Нагадаємо, 20 січня Київська міська рада підтримала рішення про недопущення політичного переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка та решти опозиційних політиків.

 