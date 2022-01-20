Про це повідомляє пресслужба політсили.
Очільниця партії Олена Шуляк заявила про “низьку політичну легітимність” звернення депутатів Київради від Євросолідарності.
“Політична заява набрала 62 голоси з 61 мінімального, що свідчить про низьку політичну легітимність заяви. Ми бачили, як збирали депутатів, щоб протягнути заяву, яка стосується держзради щодо справи Порошенка”, – зазначила вона.
У “Слузі народу” додали, що “хотіли б, щоб місцеві депутати повернулися до питань розвитку міста та киян”.
“Я звернулась до ініціатора заяви повернутися обличчям до киян і взятися за господарські справи, а не займатися політичним тиском на суд, Верховну Раду та інші органи виконавчої влади”, – заявила Шуляк.
Нагадаємо, 20 січня Київська міська рада підтримала рішення про недопущення політичного переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка та решти опозиційних політиків.
- 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не відбудеться.
- При цьому прокуратура просила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.
- Світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка.