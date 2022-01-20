Партія "Слуга народу" зреагувала на рішення Київради, яка закликала до недопущення політичного переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка, опозиційних політиків та представників місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

Очільниця партії Олена Шуляк заявила про “низьку політичну легітимність” звернення депутатів Київради від Євросолідарності.

“Політична заява набрала 62 голоси з 61 мінімального, що свідчить про низьку політичну легітимність заяви. Ми бачили, як збирали депутатів, щоб протягнути заяву, яка стосується держзради щодо справи Порошенка”, – зазначила вона.

У “Слузі народу” додали, що “хотіли б, щоб місцеві депутати повернулися до питань розвитку міста та киян”.

“Я звернулась до ініціатора заяви повернутися обличчям до киян і взятися за господарські справи, а не займатися політичним тиском на суд, Верховну Раду та інші органи виконавчої влади”, – заявила Шуляк.

Нагадаємо, 20 січня Київська міська рада підтримала рішення про недопущення політичного переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка та решти опозиційних політиків.