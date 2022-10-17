Про це повідомило “Детектор Медіа“.
Сьогодні дрони дійсно збивали із гвинтівок, але українські військові, а не кияни зі власних квартир.
Фотографію, яку поширили, зроблено ще у червні 2021 року. Торік поліція Києва затримала озброєного мешканця квартири. У чоловіка вилучили речовини, які були схожі на наркотики.
Видання стверджує, що метою поширення фейку була спроба показати, що Київ незахищений від безпілотників. Крім того, це частина інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо того, що у місті, начебто, ситуація неконтрольована, а цивільні люди з гвинтівками виконують функцію антидронного купола над Києвом.
“У такий спосіб пропагандисти намагаються висміяти українську армію та продемонструвати всесильність російських окупантів”, — йдеться у повідомленні.
- 17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух.
- Росіяни атакували центр столиці, Шевченківський район Києва, дронами-камікадзе. Загалом у місті пролунали три вибухи.
- В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи. Ще кілька житлових будинків зазнали ушкоджень. На місці працюють медики.
- Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.