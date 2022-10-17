У соціальних мережах поширили фейк, що нібито у Києві чоловік з гвинтівкою збивав дрони-камікадзе просто з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомило “Детектор Медіа“.

Сьогодні дрони дійсно збивали із гвинтівок, але українські військові, а не кияни зі власних квартир.

Фотографію, яку поширили, зроблено ще у червні 2021 року. Торік поліція Києва затримала озброєного мешканця квартири. У чоловіка вилучили речовини, які були схожі на наркотики.

Видання стверджує, що метою поширення фейку була спроба показати, що Київ незахищений від безпілотників. Крім того, це частина інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо того, що у місті, начебто, ситуація неконтрольована, а цивільні люди з гвинтівками виконують функцію антидронного купола над Києвом.

“У такий спосіб пропагандисти намагаються висміяти українську армію та продемонструвати всесильність російських окупантів”, — йдеться у повідомленні.