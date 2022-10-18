У Сполучених Штатах Америки продовжуватимуть застосовувати санкції проти російської та іранської торгівлі зброєю на тлі активного завдання ударів безпілотниками.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

В адміністрації Президента США зазначили, що є численні докази використання цих дронів Росією проти військових та цивільних цілей. За словами Карін Жан-П’єр, в Ірані розглядають можливість продажу росіянам ще більш руйнівної зброї.

Сполучені Штати продовжуватимуть застосовувати санкції проти російської та іранської торгівлі зброєю: “Ми разом з нашими партнерами протистоятимемо цій іранській загрозі”, — сказали в адміністрації Байдена.

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Водночас речниця зауважила, що раніше США публічно заявляли, що імпорт іранських БпЛА різних типів є частиною плану РФ, а також, що російські оператори продовжують навчатися в Ірані для майбутнього використання дронів.