Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
В адміністрації Президента США зазначили, що є численні докази використання цих дронів Росією проти військових та цивільних цілей. За словами Карін Жан-П’єр, в Ірані розглядають можливість продажу росіянам ще більш руйнівної зброї.
Сполучені Штати продовжуватимуть застосовувати санкції проти російської та іранської торгівлі зброєю: “Ми разом з нашими партнерами протистоятимемо цій іранській загрозі”, — сказали в адміністрації Байдена.
Водночас речниця зауважила, що раніше США публічно заявляли, що імпорт іранських БпЛА різних типів є частиною плану РФ, а також, що російські оператори продовжують навчатися в Ірані для майбутнього використання дронів.
- Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух.
- Анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати РФ ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.
- Ймовірно РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” дронів-камікадзе Arash-2.
- Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників РФ буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.