Про це повідомляє телеканал NBC News.
Тепер законопроєкт відправлено в Сенат. Там потрібно не менше 10 голосів республіканців, щоб прийняти його в цілому.
Ухвалення документа заборонило б на федеральному рівні застосування фіксуючих, задушувальних прийомів для шиї .
За закон Джорджа Флойда “Про правосуддя в поліції” проголосувало 220 парламентарів, 212 – не підтримали. При цьому один представник республіканців сказав, що проголосував “за” помилково.
Проєкт закону був прийнятий в минулому році, але загальмувався в Сенаті, який тоді перебував під контролем республіканців.
Читайте також:
Закон названий на честь Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, який помер 25 травня 2020 року, після того, як білий офіцер поліції Міннеаполіса застосував до чоловіка прийом захвату шиї. Офіцер, Дерек Шовен, був звільнений, і йому пред’явлені звинувачення у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві. Зараз офіцер знаходиться під слідством і чекає суду.
Законопроєкт, серед іншого, перегляне умовний імунітет для офіцерів, який ускладнює подання позову на співробітників поліції.
У деяких штатах вже зробили такі кроки. У минулому році в Колорадо був скасований умовний імунітет.
Раніше Білий дім заявив, що довіру між правоохоронними органами та суспільством неможливо відновити, якщо поліціянти не будуть притягнуті до відповідальності за зловживання владою.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.