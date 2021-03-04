Палата представників у середу прийняла законопроєкт про реформу поліції, який забороняє задушувальні прийоми при затриманні можливих злочинців. А також буде переглянуто умовний імунітет для офіцерів.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Тепер законопроєкт відправлено в Сенат. Там потрібно не менше 10 голосів республіканців, щоб прийняти його в цілому.

Ухвалення документа заборонило б на федеральному рівні застосування фіксуючих, задушувальних прийомів для шиї .

За закон Джорджа Флойда “Про правосуддя в поліції” проголосувало 220 парламентарів, 212 – не підтримали. При цьому один представник республіканців сказав, що проголосував “за” помилково.

Проєкт закону був прийнятий в минулому році, але загальмувався в Сенаті, який тоді перебував під контролем республіканців.

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Закон названий на честь Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, який помер 25 травня 2020 року, після того, як білий офіцер поліції Міннеаполіса застосував до чоловіка прийом захвату шиї. Офіцер, Дерек Шовен, був звільнений, і йому пред’явлені звинувачення у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві. Зараз офіцер знаходиться під слідством і чекає суду.

Законопроєкт, серед іншого, перегляне умовний імунітет для офіцерів, який ускладнює подання позову на співробітників поліції.

У деяких штатах вже зробили такі кроки. У минулому році в Колорадо був скасований умовний імунітет.

Раніше Білий дім заявив, що довіру між правоохоронними органами та суспільством неможливо відновити, якщо поліціянти не будуть притягнуті до відповідальності за зловживання владою.