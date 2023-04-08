Про це інформують Wall Street Journal.

Минулого року США посилили розслідування національної безпеки антивірусної фірми, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак.

Регулятори США вже заборонили федеральним урядам використовувати програмне забезпечення Kaspersky.

Тепер Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США зважує примусові заходи проти фірми.

Повідомлення про примусові дії щодо Касперського відбулися після введення нового законодавства США, яке дозволить Білому дому заборонити китайський TikTok або інші іноземні технології, якщо вони становлять загрозу національній безпеці. За словами джерел видання, ця дія, якщо вона відбудеться, може стати перевіркою зростаючої ролі Вашингтону в боротьбі з онлайн-загрозами.