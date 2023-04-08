Про це інформують Wall Street Journal.
Минулого року США посилили розслідування національної безпеки антивірусної фірми, оскільки зросли побоювання щодо російських кібератак.
Регулятори США вже заборонили федеральним урядам використовувати програмне забезпечення Kaspersky.
Тепер Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США зважує примусові заходи проти фірми.
Повідомлення про примусові дії щодо Касперського відбулися після введення нового законодавства США, яке дозволить Білому дому заборонити китайський TikTok або інші іноземні технології, якщо вони становлять загрозу національній безпеці. За словами джерел видання, ця дія, якщо вона відбудеться, може стати перевіркою зростаючої ролі Вашингтону в боротьбі з онлайн-загрозами.
- Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з забороною на застосунок з міркувань безпеки.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання китайського застосунку TikTok на робочих телефонах державних службовців.
- У Швеції заборонили співробітникам Сил оборони використовувати соціальну мережу TikTok. Додаток не можна встановлювати на своїх робочих телефонах.
- Уряд Австралії заборонив використання китайського додатка TikTok на всіх пристроях, які належать державним службовцям – через загрозу безпеці.