Про це повідомило “Шведське радіо”.
За словами речниці Збройних сил Швеції Гуни Грауфельд, рішення ухвалили через погіршення зовнішньої ситуації та розвідувальну загрозу для Сил оборони.
“Застосунок, який належить китайській компанії, збирає дані користувачів. Це викликало занепокоєння, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації. Існують різні ризики, пов’язані зі встановленням цього застосунку”, – зазначила Грауфельд.
Відтепер військовослужбовці Швеції не можуть завантажувати TikTok. Ті, хто вже має застосунок на своїх телефонах, повинні видалити його.
Зазначимо, що днем раніше спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті заявив, що TitTok має доступ до даних користувачів застосунку, хоча і заперечує це.
- Наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.
- Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.
- Співробітники лондонської мерії більше не матимуть додаток TikTok на своїх гаджетах у зв’язку з забороною на застосунок з міркувань безпеки.
- 14 березня міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат заявив, що звернувся до Національного центру кібербезпеки з проханням переглянути загрози, створені TikTok, на тлі закликів накласти заборону на додаток.
- В Європі навряд чи вирішать заборонити TikTok, який належить Китаю. У компанії вважають, що ЄС для блокування будь-якої програми необхідно мати дуже серйозну правову базу.
- Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.