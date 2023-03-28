У Швеції заборонили співробітникам Сил оборони використовувати соціальну мережу TikTok. Додаток не можна встановлювати на своїх робочих телефонах.

Про це повідомило “Шведське радіо”.

За словами речниці Збройних сил Швеції Гуни Грауфельд, рішення ухвалили через погіршення зовнішньої ситуації та розвідувальну загрозу для Сил оборони.

“Застосунок, який належить китайській компанії, збирає дані користувачів. Це викликало занепокоєння, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації. Існують різні ризики, пов’язані зі встановленням цього застосунку”, – зазначила Грауфельд.

Відтепер військовослужбовці Швеції не можуть завантажувати TikTok. Ті, хто вже має застосунок на своїх телефонах, повинні видалити його.

Зазначимо, що днем раніше спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті заявив, що TitTok має доступ до даних користувачів застосунку, хоча і заперечує це.