Уряд Австралії заборонив використання китайського додатка TikTok на всіх пристроях, які належать державним службовцям через загрозу безпеці.

Про це повідомляє Reuters.

Відтак Австралія стала останньою країною-союзницею США, яка заборонила використання китайського додатка TikTok. Ця заборона підкреслює зростання занепокоєння, що уряд Китаю може використовувати застосунок, що належить компанії ByteDance, для збору даних користувачів та для просування своєї політичної програми.

Генеральний прокурор Австралії Марк Дрейфус заявив, що заборона набуде чинності, щойно це стане можливим. За його словами, винятки можливі лише у кожному окремому випадку та за умови дотримання відповідних заходів безпеки.

Своєю чергою у TikTok заявили, що вкрай розчаровані рішенням уряду Австралії, і назвали цей крок таким, що “зумовлений політикою, а не фактами”.

“Немає жодних доказів того, що TikTok будь-яким чином загрожує безпеці австралійців, і до нього не слід ставитися інакше, ніж до інших платформ соціальних медіа”, — заявив генеральний менеджер TikTok в Австралії та Новій Зеландії Лі Хантер.

Отже, усі учасники розвідувального альянсу Five Eyes, який складається з Австралії, Канади, Сполучених Штатів, Великої Британії та Нової Зеландії, заборонили додаток на державних пристроях. Зокрема Франція, Бельгія та Єврокомісія також оголосили про подібні заборони.

Зазначимо, що нещодавно у Великій Британії оштрафували TikTok на 15,9 мільйона доларів за порушення закону про захист даних, зокрема використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Зазначається, що в Офісі уповноваженого з питань інформації (ICO) підрахували, що TikTok дозволив 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років використовувати свою платформу у 2020 році, попри те, що 13 років – мінімальний вік для створення облікового запису в додатку.

Витік даних стався в період з травня 2018 року по липень 2020 року.

“Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів”, – заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

Дані могли бути використані для відстеження дітей, а також потенційно демонстрували їм шкідливий або невідповідний контент.

Представник TikTok у коментарі Reuters сказав, що компанія не погоджується з рішенням ICO, але задоволена, що штраф зменшили. Його сума могла становити 27 мільйонів фунтів стерлінгів.

“Ми інвестуємо значні кошти, аби не допустити до платформи дітей, молодших за 13 років, і наша команда безпеки, що складається з 40 000 осіб, цілодобово працює, щоб забезпечити безпеку платформи для нашої спільноти”, – сказав представник TikTok.