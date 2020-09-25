У США відклали вступ в силу заборони на скачування застосунку TikTok з магазинів додатків до полудня 25 вересня.

Про це повідомляє The Hill.

Це рішення – відповідь на скаргу компанії щодо постанови американської влади.

Як відомо, раніше в Міністерстві торгівлі США видали наказ, що забороняє магазинам додатків дозволяти користувачам завантажувати застосунок на свої пристрої.

Але суддя окружного суду США округу Колумбія Карл Ніколс вирішив, що уряд повинен прийняти рішення про перенесення терміну блокування застосунку. Також він просить надати юридичні документи для захисту цього кроку до 14:30 за східним часом.

Раніше заборону на роботу програми TikTok було відкладено на тиждень Міністерством торгівлі після попереднього схвалення угоди щодо вирішення проблем національної безпеки, піднятих в наказі Трампа.

Угода, представлена ​ відомству, означає створення нової американської компанії під назвою TikTok Global.

У серпні президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.