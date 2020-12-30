У США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, який раніше був виявлений у Великій Британії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зараження новим штамом B.1.1.7, який, згідно з наявними даними, більш заразний від інших варіантів COVID-19, зафіксовано в штаті Колорадо.

Це перший подібний випадок у Сполучених Штатах.

Згідно із заявою губернатора Колорадо Джареда Поліса, захворів чоловік, що відноситься до вікової групи 20-29 років. Зараз він знаходиться на ізоляції в окрузі Елберт.

За даними влади, цей чоловік не здійснював далеких поїздок. Фахівці наразі встановлюють його потенційні контакти.

“Ми багато чого не знаємо про цей новий варіант COVID-19, але вчені в Сполученому Королівстві попереджають світ, що він значно більш заразний. Здоров’я та безпека жителів штату Колорадо – наш головний пріоритет, і ми будемо уважно стежити за цим випадком, а також за всіма показниками COVID-19”, – зазначив Джаред Поліс.

Як повідомив у коментарі CNN хірург, член консультативної ради з переходу влади до Байдена-Гарріс, доктор Атул Гаванде, “відсутність поїздок свідчить про те, що ця людина підхопила (вірус, – ред.) серед оточуючих”.

Гаванде додав, що новий штам хоча і не характеризується більш високою летальністю, проте є більш заразним. Це може бути небезпечним з точки зору заповнюваності в лікарнях.

Уже зараз кількість пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у США, є найвищою за весь час. Наприклад, станом на вівторок в США зареєстрували 124 686 таких пацієнтів у лікарнях, що є найбільшою кількістю за час епідемії.

Водночас Гаванде зазначив, що соціальне дистанціювання, носіння захисних масок і миття рук так само ефективні проти нового штаму.

А доктор Пітер Хотез (декан Національної школи тропічної медицини в Медичному коледжі Бейлора) в коментарі телеканалу припустив, що США в майбутньому, ймовірно, побачать “доморощені варіанти” вірусу, подібні британському варіанту. За його словами, якщо Сполучені Штати почнуть проводити більше геномних спостережень за вірусами, то, ймовірно, знайдуть додаткові штами COVID-19.

Як відомо, багато країн заборонили польоти з Великої Британії після новини про виявлення нового штаму коронавірусу.

Центри з контролю і профілактики захворювань США оголосили, що для пасажирів із Британії буде потрібен негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки.