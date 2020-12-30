Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зараження новим штамом B.1.1.7, який, згідно з наявними даними, більш заразний від інших варіантів COVID-19, зафіксовано в штаті Колорадо.
Це перший подібний випадок у Сполучених Штатах.
Згідно із заявою губернатора Колорадо Джареда Поліса, захворів чоловік, що відноситься до вікової групи 20-29 років. Зараз він знаходиться на ізоляції в окрузі Елберт.
За даними влади, цей чоловік не здійснював далеких поїздок. Фахівці наразі встановлюють його потенційні контакти.
“Ми багато чого не знаємо про цей новий варіант COVID-19, але вчені в Сполученому Королівстві попереджають світ, що він значно більш заразний. Здоров’я та безпека жителів штату Колорадо – наш головний пріоритет, і ми будемо уважно стежити за цим випадком, а також за всіма показниками COVID-19”, – зазначив Джаред Поліс.
Як повідомив у коментарі CNN хірург, член консультативної ради з переходу влади до Байдена-Гарріс, доктор Атул Гаванде, “відсутність поїздок свідчить про те, що ця людина підхопила (вірус, – ред.) серед оточуючих”.
Гаванде додав, що новий штам хоча і не характеризується більш високою летальністю, проте є більш заразним. Це може бути небезпечним з точки зору заповнюваності в лікарнях.
Уже зараз кількість пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у США, є найвищою за весь час. Наприклад, станом на вівторок в США зареєстрували 124 686 таких пацієнтів у лікарнях, що є найбільшою кількістю за час епідемії.
Водночас Гаванде зазначив, що соціальне дистанціювання, носіння захисних масок і миття рук так само ефективні проти нового штаму.
А доктор Пітер Хотез (декан Національної школи тропічної медицини в Медичному коледжі Бейлора) в коментарі телеканалу припустив, що США в майбутньому, ймовірно, побачать “доморощені варіанти” вірусу, подібні британському варіанту. За його словами, якщо Сполучені Штати почнуть проводити більше геномних спостережень за вірусами, то, ймовірно, знайдуть додаткові штами COVID-19.
Як відомо, багато країн заборонили польоти з Великої Британії після новини про виявлення нового штаму коронавірусу.
Центри з контролю і профілактики захворювань США оголосили, що для пасажирів із Британії буде потрібен негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.