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Іван загинув 7 квітня 2023 року в бою у місті Бахмут. Рідні описували військового як щирого, світлого та невимовно сильного 19-річного воїна.
Після початку повномасштабного вторгнення Іван взяв академвідпустку з 1 курсу Фізики в університеті та пішов у Добровольче формування (ДФТГ).
Після звільнення Київської області, Рибитва вийшов з ДФТГ. Протягом року він готувався та вчився, а після успішно пройшов відбір у 3-тю Окрему Штурмову Бригаду. У січні 2023 юнак доєднався до лав Збройних Сил та пройшов навчання у Великій Британії.
З дитинства “Фізик” займався спортом та творчістю. Рік навчався на філософії, обожнював стародавню історію, природу, Карпати, свою собаку Найду та мріяв після війни створити хутір в Черкаській області.
За словами брата Миколи, на початку квітня Іван з побратимами стали на підсилення 1 механізованого батальйону в боях за Бахмут. 7 квітня, надаючи першу допомогу побратиму та евакуюючи його з поля бою, Іван потрапив під снайперський вогонь та отримав смертельне поранення в шию.
З військовим попрощалися на першому плаці Києво-Могилянської Академії. Почесне поховання відбулося після прощання на військовому полі Міського кладовища.
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