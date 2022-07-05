У Центрі Протидії Корупції оскаржили незаконне закриття корупційної справи Роттердам+, що раніше завдала державі рекордних збитків на 40 мільярдів гривень. Майже протягом двох років цю справу незаконно закривали 4 рази. Водночас уже майже два роки в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) відсутній керівник. Саме він за законом може дати шанс цій та багатьом іншим справам.

Про це йдеться в особистій колонці голови правління Центру Протидії Корупції Віталія Шабуніна для “Української правди”.

За його словами, 6 липня у Вищому антикорупційному суді може відбутися фінальне засідання в справі Роттердам+. Зараз у суді розглядається четверте закриття і, схоже, “це останній шанс врятувати справу”.

Шабунін зазначає, якщо зараз Антикорупційний суд вкотре відновить справедливість і скасує закриття, подальша доля справи залежить від рішень прокурорів. Тих прокурорів, які вже не раз незаконно закривали її. Втім, прокурорів, які готові наважитися дати справі шанс, в Офісі Генпрокурора не призначать керувати справою.

У такий спосіб, строків для завершення справи в слідства майже не залишилося, але, як неодноразово повідомляло Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), провадження готове для скерування в суд. Що потрібно зробити: завершити слідство і скерувати справу у Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) для повноцінного розгляду.

Шабунін ствердив, що визначений у справі прокурор Денис Демків замість відстоювання інтересу держави фактично виступає адвокатом українського олігарха Ріната Ахметова. У цьому судовому процесі прокурор на боці підозрюваних. Змінити цього прокурора або скерувати справу в суд може лише генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка вже кілька разів відмовлялася від цього.

Уже майже два роки в САП відсутній керівник. Саме він за законом є процесуальною фігурою, яка може дати шанс цій та багатьом іншим справам. Справ НАБУ не мають розвитку через те, що САП фактично керує Венедіктова.

У колонці наголошується, що зараз це питання особливо актуальне. Не секрет, що частина прокурорів САП у перші дні війни долучилися до лав ЗСУ та зараз захищає нашу країну зі зброєю в руках. У цей період адміністративні функції керівника САП виконував начальник управління САП Андрій Довгань. А на період його відсутності Венедіктова доручила керувати САП саме тому ж прокурору Демківу, який закрив Роттердам+.

20 травня 2021 року Демків виніс постанову про закриття і 27 травня цього ж року була запланована співбесіда на надважливу посаду. Саме перед співбесідою Демків вирішив «вислужитися» перед заступником керівника ОП Олегом Татаровим та закрити справу.

Голова Центру Протидії Корупції нагадав, що саме Татаров є тіньовим відповідальним за конкурс САП в Офісі президента й саме він до посади на Банковій був адвокатом Ахметова, а його колишні підлеглі з адвокатської компанії й досі офіційно захищають менеджерів Ахметова в справі Роттердам+. Шабунін пропустив, що зараз Демківу “не просто так доручають хоча б тимчасово покерувати антикорупційною прокуратурою”.

Також за його словами, Венедіктова “в цій історії ще один пішак Татарова”. Вона виконує всі вказівки заступника керівника ОП. Інакше, у будь-який момент буде позбавлена посади.

У такий спосіб, справа Роттердам+ яскраво ілюструє, навіщо країні потрібен незалежний антикорупційний прокурор.

“Здавалося, що влада, яка має на меті подолати корупційні схеми, сама мала б бути зацікавленою в незалежних керівниках подібних інституцій. Але ні. Офіс президента нічого не робить та чекає, коли Європейський Союз нам прямим текстом, надаючи статус кандидата, вказує на слабке місце й на необхідність розблокувати конкурс на керівника САП та призначити на посаду переможця”, — написав Шабунін.

Віталій пояснив, що парламент наразі мовчить про вимогу, яка “вартує 5 хвилин засідання конкурсної комісії”. Адже вже всі стадії конкурсного відбору завершені, оголошено бали двох фіналістів. Проте затвердити цей результат уже відомого переможця, частина конкурсної комісії відмовляється зробити.

За його словами, “все це для того, аби повоєнним відновленням, чи то розкраданням країни й далі керували Татаров із Єрмаком”.