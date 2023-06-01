У заблокованому Росією порту «Південний» знаходиться понад 1,5 млн тонн української агропродукції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в порту "Південний", який фактично заблокований Росією, накопичено понад півтора мільйона тонн агропродукції.

Джерело: глава держави у відеозверненні.

“Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник”, – відзначив Зеленський.

Також очільник держави заявив, що всі морські країни світу нині спостерігають, що може загрожувати їхнім портам та акваторіям, якщо Росія не поплатиться за блокування мореплавства в Чорному морі.

“Наведу лише один приклад. Нині з трьох портів, які були погоджені в межах “Чорноморської зернової ініціативи”, порт “Південний” фактично заблокований”, – наголосив Зеленський, додавши, що там вже накопичено понад півтора мільйона тонн агропродукції.

За словами глави держави, це українське зерно очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай.

“Очевидно, що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів”, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

ООН передала “офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та Росії з пропозицією щодо конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення” роботи зернового коридору, “Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим алгоритмом. Водночас Росія станом на 30 травня не дала згоди, попри наявність сприятливих позицій в алгоритмі”, – розповіло джерело Reuters.

Українські посадовці заявили, що з середини квітня Росія “необґрунтовано обмежила” роботу “Чорноморської зернової угоди”.

Росія заперечує це і закликає всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після повномасштабного вторгнення Росії.

В уряді України заявили, що працівникам знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до відновлення перекачування аміаку.

Зокрема, Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.