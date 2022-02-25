Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.

Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Також відомо, що стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС – без змін.

Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

Нагадаємо, що наразі російські та українські війська боряться за контроль над Чорнобильську атомну електростанцію. Західні військові аналітики стверджують, що захоплюючи Чорнобиль, Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви та перевалки російських військ, до Києва.