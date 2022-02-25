Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.
Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.
Також відомо, що стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС – без змін.
Нагадаємо, що наразі російські та українські війська боряться за контроль над Чорнобильську атомну електростанцію. Західні військові аналітики стверджують, що захоплюючи Чорнобиль, Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви та перевалки російських військ, до Києва.
- Нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу після першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, надійшла інформація, що наразі у Києві російські військові захопили два автомобілі Збройних Сил України та на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.
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