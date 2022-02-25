Сьогодні, 25 лютого, у зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.

Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Також відомо, що стан ядерних установок та інших об’єктів ЧАЕС – без змін.

Нагадаємо, що наразі російські та українські війська боряться за контроль над Чорнобильську атомну електростанцію. Західні військові аналітики стверджують, що захоплюючи Чорнобиль, Росія просто використовує найшвидший шлях вторгнення з Білорусі, союзника Москви та перевалки російських військ, до Києва.