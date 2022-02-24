Ударів по житлових будинках не очікується

Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.
Він написав, що зараз війна і світ, яким ми його знали раніше, зміниться.
Попросив українців не панікувати, сидіти вдома або ж йти на роботу за потреби.
Збройні сили України, Національна гвардія, всі наші сили оборони дають відсіч ворогові. Намагайтеся залишатись вдома або їхати на робоче місце. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.
- У пресслужбі ЗСУ наголошують, що українська армія відбиває напади загарбника з повітря.
- Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що він віддав указ на початок військові дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.
- Європейські авіаційні регулятори кажуть про “високий ризик” для цивільних літаків поблизу українського кордону, побоюючись, що вони можуть бути навмисне націлені на будь-якій висоті.
- Державна прикордонна служба повідомляє, що з боку воєнних сил Республіки Білорусь також здійснено атаки.