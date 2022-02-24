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Ударів по житлових будинках не очікується

Попереджають, що по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується обстрілів з боку Росії.

Четвер, 24 лютого 2022, 07:58
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Про це повідомив радник міністра МВС України Антон Геращенко.

Він написав, що зараз війна і світ, яким ми його знали раніше, зміниться.

Попросив українців не панікувати, сидіти вдома або ж йти на роботу за потреби.

Збройні сили України, Національна гвардія, всі наші сили оборони дають відсіч ворогові. Намагайтеся залишатись вдома або їхати на робоче місце. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

Теги: Білорусь, війна, Росія

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