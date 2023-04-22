На тлі заборони імпорту харчових продуктів з України міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев погодили розблокування українських автівок на кордоні та їх розвантаження.

Про це інформує пресслужба Мінагрополітики.

“Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження”, – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що Болгарія долучилася до рішення низки інших країн заборонити імпорт харчових продуктів з України. В уряді заявили, що країна збереже транзит.

За словами прем’єр-міністра Болгарії Гилиба Донєва, причиною заборони імпорту стало те, що значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.

“Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після запровадження аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу”, – сказав він.

Донєв додав, що уряд не може допустити такого розвитку подій. Країна змушена вжити такий національний захід, поки “відповідальні європейські органи розглядають адекватну відповідь на зміну обставин, до яких призвели коридори солідарності”.

Прем’єр не уточнив, скільки триватиме заборона, але він розраховує, що Брюссель “почує і зрозуміє” позицію Болгарії. За його словами, Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства місцевих фермерів їй не допоможуть.

Згодом, 19 квітня, відбулася онлайн-зустріч міністерки економіки України Юлії Свириденко з міністром економіки та промисловості Болгарії Ніколою Стояновим з метою обговорення тимчасової заборони на імпорт зерна і продуктів харчування з України.

Під час онлайн-зустрічі Свириденко наголосила, що збереження і продовження експорту зерна – чутливе і важливе питання для України, оскільки це основна стаття доходу в бюджет країни.

Також міністерка запевнила, що український уряд має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. “Ми ведемо діалог з болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн”, – пояснила Свириденко.

Нікола Стоянов, своєю чергою, висловив солідарність Україні щодо ситуації, в якій країна опинилась у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ. Разом з тим, за його словами, через імпорт українського зерна і продовольства місцевим сільгоспвиробникам важко реалізувати власну продукцію і вони зазнають збитків.

За даними Мінекономіки, під заборону не підпадає транзит української продукції через Болгарію у країни ЄС. Стоянов зазначив, що Болгарія очікує на рішення, за яким українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Наступного тижня консультації з цього питання відбудуться на рівні Ради Європейського Союзу і його робочих органів.