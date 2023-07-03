Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава держави висловив вдячність за кожну збиту ворожу ціль. І зауважив, що вже понад три тисячі таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів.
Все це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли… За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку “За мужність та відвагу”. Понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них надано найвище звання – Герой України”, – зазначив Зеленський.
У своєму відеозверненні президент також нагадав про атаку російського безпілотника на місто Суми, в результаті якої загинули щонайменше двоє осіб і 19 отримали поранення.
Він зауважив, поки що наша країна не має достатньої кількості якісних систем протиповітряної оборони, щоб захистити всю нашу територію та збити всі об’єкти противника.
Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша протиповітряна оборона була найсильнішою. Україна має захистити власну територію і у майбутньому стати основою європейського повітряного щита”, – наголосив Зеленський.
Це те, що “абсолютно необхідно і абсолютно можливо”, додав він.
Зауважимо, 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітав воїнів з професійним святом.
Кожна збита вами ворожа повітряна ціль – це врятоване людське життя. Дякую вам, воїни-зенітники, за вашу самовіддану працю задля захисту нашого неба”, – наголосив він.
Зі святом зенітників привітав генерал-лейтенант Сергій Наєв, наголосивши, що захист українського неба є першочерговим і пріоритетним завданням Сил оборони України, оскільки від професійних дій воїнів-ракетників залежить ефективне функціонування як важливих стратегічних об’єктів, так і безперебійна робота підприємств та об’єктів цивільної інфраструктури.
Привітання зенітникам також висловив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
У відомстві відзначили, що на рахунку воїнів зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України сотні знищених ворожих літаків й вертольотів, тисячі БпЛА та крилатих ракет, що несли смерть та руйнування на українську землю.
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