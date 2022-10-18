Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив що 18 жовтня Україна офіційно звернеться до влади Ізраїлю з проханням надати системи протиповітряної оборони та відповідні технології.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу.

Він наголосив, якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито встати на бік України.

“Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання відповідних технологій”, – зазначив Кулеба

Також міністр зауважив, що вже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.

Раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шаї закликав надати Україні військову допомогу. Раніше його програма не включала військову політику. Він наголосив, що настав час Ізраїлю надати Україні допомогу таку, як США та НАТО.

“Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається”, – заявив Шай.

Ізраїль офіційно засудив російський напад на Україну та регулярно допомогає Україні. Проте дотепер країна не надавала зброю на користь ЗСУ. Ізраїль критикували за те, що він не був більш рішучим стосовно засудження РФ.

Своєю чергою, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Ізраїлю через наміри надати України військову допомогу. Він назвав такі плани “дуже необачним кроком”.