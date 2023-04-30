Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як підкреслили у відомстві, цієї весни українські громади в сільській місцевості постали перед складними викликами: заміновані території угідь, пошкоджена фермерська техніка, відсутність посівного матеріалу тощо.
Тому Україна оновила партнерство з ініціативою Seeds for Ukraine. У межах проєкту іноземні підприємці, громади, фермери й агрокомпанії за сприяння МЗС України надсилають посівні набори для українських домогосподарств.
Зазначено, що цьогоріч ініціатива зосередиться на допомозі людям на звільнених територіях і в центрах для внутрішньо переміщених осіб.
Загалом планують підтримати 100 тисяч сімей і громад в областях, які найбільше постраждали від повномасштабної війни. Також передбачено встановлення сотні теплиць на Харківщині та Херсонщині, де проблема замінованих територій відчувається особливо гостро.
Наголошено, що минулого року проєкт допоміг понад 10 тисячам домогосподарств отримати посівний матеріал і виростити урожай.
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