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Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини щодо заборони українського зерна

16 квітня Єврокомісія засудила рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що нині "односторонні дії неприйнятні".

Неділя, 16 квітня 2023, 18:21
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Про це інформує CNN.

Подеста зазначила, що “у такі складні часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині ЄС”. Вона додала, що торгова політика є питанням “виключної компетенції”, маючи на увазі політику альянсу щодо рішень, які повинні прийматися групою, а не окремими державами-членами.

Наразі Комісія збирає більше інформації від залучених країн, щоб оцінити заходи.

15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.

Лідер керівної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Згодом міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оголосив, що Будапешт вживе аналогічних заходів, тимчасово заборонивши імпорт зерна, насіння олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції з України.

Уряд прагне представляти інтереси економічного суспільства Угорщини”, — пояснив Надь, додавши, що він робить цей крок “за відсутності заходів ЄС”.

Він зазначив, що в Україні дозволено використовувати заборонені в ЄС методи, які дозволяють уникати зайвих витрат і експортувати на європейський ринок велику кількість м’яса птиці, яєць і меду разом із зерновими та олійними культурами. У результаті європейські фермери не мають можливості продавати власну продукцію.

Щобільше, 16 квітня стало відомо, що уряд Болгарії теж може запровадити заборону на імпорт українського зерна. Країна обговорює такий захід.

Коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, вона заблокувала порти та морські шляхи, які використовувалися для експорту українського зерна до Африки та Близького Сходу. Побоюючись широкомасштабного голоду, Європейський Союз скасував мита на зерно з України, щоб полегшити розподіл на ці світові ринки.

Відтоді українське зерно потрапило до Польщі, але значна його частина залишилася в країні, що знизило ціни та спричинило значні фінансові збитки польських фермерів.

Це викликало протести та заклики до Європейської комісії втрутитися. Водночас міжнародна організація лише викликала ще більше обурення, оприлюднивши проєкт рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року.

Теги: Єврокомісія, Польща, Транзит зерна, Угорщина, українське зерно

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