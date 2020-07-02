Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що вчора Україна провела успішне розміщення позик єврооблігацій на суму 1,7 млрд доларів з рекордною прибутковістю в 7,3% і погашенням в 2033 році.

“Як тільки ми завершили випуск, ми дізналися про новину, яка нас, м’яко кажучи, стривожила. Відставка глави НБУ. Можливо, навіть шокувала. У зв’язку з чим були довгі нічні переговори з інвесторами, з нашими юридичними радниками. Оскільки ця подія в світі міжнародних фінансів є досить істотною. Тому вранці було прийнято рішення зупинити цей випуск”, – пояснив він.

За його словами, інвестори схвалили це рішення.

“Ми показуємо, що ми як держава Україна не намагаємося бігти за швидкими рішеннями, обманюючи когось … Ми готові зробити певну паузу і потім вирішити, що ми будемо робити. Але я скажу, що ця подія (новина про відставку Смолія, – ред.) було абсолютно неординарною. Більш того, гіршого моменту, ніж вчорашня заява глави НБУ, для цієї транзакції бути не могло. Час виходу заяви і формат були досить для нас несподіваними”, – наголосив  міністр фінансів.

За його словами, Мінфін залишається відданим зваженій фіскальній і грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ і продовження реформ, які підтримуються міжнародними партнерами.

“Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вона демонструвала ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком”, – зазначив Марченко.