Україна відмовилася від випуску євробондів на 1,7 млрд доларів, оскільки новина про відставку глави Нацбанку Якова Смолія шокувала. Рішення про відмову приймалося сьогодні вранці.

Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що вчора Україна провела успішне розміщення позик єврооблігацій на суму 1,7 млрд доларів з рекордною прибутковістю в 7,3% і погашенням в 2033 році.

“Як тільки ми завершили випуск, ми дізналися про новину, яка нас, м’яко кажучи, стривожила. Відставка глави НБУ. Можливо, навіть шокувала. У зв’язку з чим були довгі нічні переговори з інвесторами, з нашими юридичними радниками. Оскільки ця подія в світі міжнародних фінансів є досить істотною. Тому вранці було прийнято рішення зупинити цей випуск”, – пояснив він.

За його словами, інвестори схвалили це рішення.

“Ми показуємо, що ми як держава Україна не намагаємося бігти за швидкими рішеннями, обманюючи когось … Ми готові зробити певну паузу і потім вирішити, що ми будемо робити. Але я скажу, що ця подія (новина про відставку Смолія, – ред.) було абсолютно неординарною. Більш того, гіршого моменту, ніж вчорашня заява глави НБУ, для цієї транзакції бути не могло. Час виходу заяви і формат були досить для нас несподіваними”, – наголосив міністр фінансів.

За його словами, Мінфін залишається відданим зваженій фіскальній і грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ і продовження реформ, які підтримуються міжнародними партнерами.

“Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вона демонструвала ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком”, – зазначив Марченко.