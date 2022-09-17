Україна отримала нові докази тортур, які застосовувалися до загиблих в Ізюмі

Сьогодні, 17 вересня в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Внаслідок експертизи виявлено нові докази тортур, які застосовувалися до людей, які там поховані.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, у звільнених районах області знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах.

Зеленський зазначив, що коли окупанти втікали, то полишили й апарати для знущання. На звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур та інструменти для катувань струмом: “Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти”, — зазначив президент.

Він запевнив, що росіян відповідатимуть так само — і на полі бою, і в залах суду: “Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю”, — запевнив Зеленський.