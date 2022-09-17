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Україна отримала нові докази тортур, які застосовувалися до загиблих в Ізюмі

Сьогодні, 17 вересня в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Внаслідок експертизи виявлено нові докази тортур, які застосовувалися до людей, які там поховані.

Субота, 17 вересня 2022, 23:01
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Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, у звільнених районах області знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах.

Зеленський зазначив, що коли окупанти втікали, то полишили й апарати для знущання. На звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур та інструменти для катувань струмом: “Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти”, — зазначив президент.

Він запевнив, що росіян відповідатимуть так само — і на полі бою, і в залах суду: “Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю”, — запевнив Зеленський.

ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил.

Теги: Володимир Зеленський, війна, Ізюм, катівні, російська агресія, російсько-українська війна, тортури рф, Харківська область

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