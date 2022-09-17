Україна отримала нові докази тортур, які застосовувалися до загиблих в Ізюмі

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, у звільнених районах області знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах.
Зеленський зазначив, що коли окупанти втікали, то полишили й апарати для знущання. На звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур та інструменти для катувань струмом: “Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти”, — зазначив президент.
Він запевнив, що росіян відповідатимуть так само — і на полі бою, і в залах суду: “Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю”, — запевнив Зеленський.
ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.