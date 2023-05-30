Україна підтримає Бельгію у реалізації digital-технологій – Федоров

Джерело: Михайло Федоров в Telegram.

“Цифровізація, Дія, defense tech, НАТО та євроінтеграція – такі результати візиту до Брюсселя”, – йдеться у дописі.

Під час візиту Федоров представив у Європейському парламенті цифрові досягнення України за останні три роки, у тому числі алгоритм роботи додатку “Дія”. Крім того, посадовець мав низку важливих зустрічей, зокрема з головою ЄП Робертою Мецолою та парламентарями Драгошем Тудорашем і Євою Мейделл, майбутнім послом ЄС в Україні та топамбасадором Мінцифри в Європі Катариною Матерновою.

“Разом із 14 країнами ЄС стали учасником govtech-інкубатора Govtech4all. Запуск відбувся під час Government Transformation Summit, де я представив цифрові досягнення України за останні 3 роки. До речі, одразу після мого виступу СIO Ecтонії презентував застосунок на базі Дії – mRiik. Розпочали новий етап співпраці з НАТО щодо треку воєнних інновацій – Альянс надаватиме експертну підтримку українським розробкам. Також працюємо над моделлю фінансування військових інновацій та над перспективами для BRAVE1”, – резюмував Федоров.

Варто зауважити, що на першому в історії саміті Diia in DC у Вашингтоні (США) пройшла презентація українського застосунку “Дія”.

Нагадаємо, Колумбія та Замбія розпочали створення власних застосунків на основі української “Дії” після естонського mRiik.

Зараз Мінцифри працюють над впровадженням “Дії” ще на двох континентах. Планується співпраця з Колумбією і Замбією, у ході якої вивчатимуться можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами.

За словами глави USAID Саманти Павер, Україна зараз стає відомою завдяки новому продукту. Вона додала, що Мінцифри працює над тим, аби “Дія” стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. Тому, інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будуючи щось подібне до “Дії”.

“Ведемо перемовини щодо експорту “Дії” з 10 державами, кілька з яких підтримує USAID. Вірю, що саміт у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни. Майбутнє точно за нами”, – резюмувала Пауер.