Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава Української держави розповів, що під час зустрічі сторони зокрема обговорили військову допомогу, яку Болгарія надає нашій країні.
“Ми розраховуємо на продовження співпраці, яка вже врятувала багато життів”, – зазначив Зеленський.
Зауважимо, 6 червня Болгарія стала 22-ою державою, яка підтримала членство України в НАТО.
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Болгарії Ніколаєм Денковим у місті Софія підписано Спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України.
У документі зазначається, що Болгарія підтримує членство України в НАТО та продовжуватиме надавати політичну і матеріальну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
Країна також висловила готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.
Також 6 липня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що в цьому році держава збільшить свою військову допомогу Україні.
- Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що в цьому році держава збільшить свою військову допомогу Україні.
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