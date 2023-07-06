6 липня президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Софії на зустрічі з болгарським колегою, де сторони обговорили оборонне співробітництво між країнами.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава Української держави розповів, що під час зустрічі сторони зокрема обговорили військову допомогу, яку Болгарія надає нашій країні.

“Ми розраховуємо на продовження співпраці, яка вже врятувала багато життів”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, 6 червня Болгарія стала 22-ою державою, яка підтримала членство України в НАТО.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Республіки Болгарії Ніколаєм Денковим у місті Софія підписано Спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України.

У документі зазначається, що Болгарія підтримує членство України в НАТО та продовжуватиме надавати політичну і матеріальну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Країна також висловила готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

Також 6 липня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що в цьому році держава збільшить свою військову допомогу Україні.