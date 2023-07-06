Джерело: EURACTIV
За його словами, країна передасть зброю після того, як звершиться аналіз потреб української армії і того, скільки болгарські збройні сили в змозі дати.
“Допомога, яку Болгарія надає досі, високо оцінена керівництвом України та її армією, а також нашими союзниками”, – зазначив Тагарєв.
Водночас очільник Міноборони розповів, що болгарське суспільство має бути поінформоване, що республіка допомагає Україні, оскільки соціологічні опитування за 2022 рік продемонстрували, що майже 70% громадян Болгарії проти постачання військової допомоги Києву.
“Коли Україні вдасться повернути всі окуповані території ця військова допомога сприяє стабілізації регіону – на Чорному морі, в Південно-Східній Європі і на східному фланзі НАТО. Це головна причина, заради чого Болгарія допомагає Україні”, – наголосив Тагарєв.
При цьому він підкреслив, що допомога, яка надається Україні, спрямована не лише на забезпечення невідкладних військових потреб, а й на те, щоб “у довгостроковій перспективі Збройні Сили України змогли досягти дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО”.
Варто зауважити, що 4 липня, напередодні саміту НАТО, чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії – ГЕРБ, “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія”, “Рух за права і свободи” і “Є такий народ” – подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс.
- Новий уряд Болгарії намагатиметься усунути посередників у постачанні озброєння Україні, аби збільшити військову підтримку Києву, змінивши позицію попередніх кабінетів і президента країни.
- “Болгарське національне телебачення” (БНТ) почало трансляцію українськомовних випусків новин, які орієнтовані на вимушено переміщених українців.
- Державне агентство національної безпеки Болгарії на доручення генерального прокурора розпочне розслідування правомірності реалізації антиросійських санкцій, введених Євросоюзом.
- Парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
- У Болгарії мають намір відродити проєкт трансбалканського нафтопроводу для відмови від нафти з РФ. Країна хоче забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу на Чорному морі, яке наразі контролює російська компанія “Лукойл”.