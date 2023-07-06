Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що в цьому році держава збільшить свою військову допомогу Україні.

Джерело: EURACTIV

За його словами, країна передасть зброю після того, як звершиться аналіз потреб української армії і того, скільки болгарські збройні сили в змозі дати.

“Допомога, яку Болгарія надає досі, високо оцінена керівництвом України та її армією, а також нашими союзниками”, – зазначив Тагарєв.

Водночас очільник Міноборони розповів, що болгарське суспільство має бути поінформоване, що республіка допомагає Україні, оскільки соціологічні опитування за 2022 рік продемонстрували, що майже 70% громадян Болгарії проти постачання військової допомоги Києву.

“Коли Україні вдасться повернути всі окуповані території ця військова допомога сприяє стабілізації регіону – на Чорному морі, в Південно-Східній Європі і на східному фланзі НАТО. Це головна причина, заради чого Болгарія допомагає Україні”, – наголосив Тагарєв.

При цьому він підкреслив, що допомога, яка надається Україні, спрямована не лише на забезпечення невідкладних військових потреб, а й на те, щоб “у довгостроковій перспективі Збройні Сили України змогли досягти дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО”.

Варто зауважити, що 4 липня, напередодні саміту НАТО, чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії – ГЕРБ, “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія”, “Рух за права і свободи” і “Є такий народ” – подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс.