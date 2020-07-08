Україна вимагала забезпечення встановлення повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі у зв'язку з масштабними пожежами в Луганській області.

Про це на засіданні Тристоронньої контактної групи щоро мирного врегулювання ситуації на Донбасі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед початком засідання ТКГ Єрмак розповів про те, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, він закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

“Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення”, – сказав керівник ОПУ.