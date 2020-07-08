Про це на засіданні Тристоронньої контактної групи щоро мирного врегулювання ситуації на Донбасі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Перед початком засідання ТКГ Єрмак розповів про те, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.
Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, він закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
“Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення”, – сказав керівник ОПУ.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай просить уряд визнати масштабні пожежі в області надзвичайною ситуацією державного рівня.
- Президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.
- Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.