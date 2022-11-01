Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України
Зокрема, вчора, 31 жовтня, ще одне судно в межах Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй відбуло до Ефіопії із 30 тис. тонн пшениці. Це вже сьомий корабель в межах цієї програми.
Загальний тоннаж відправлень пшениці до нужденних країн в межах Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй становить 220 тисяч тонн. Всього за останні два дні українські порти покинули 15 кораблів із 486 тис. тонн вантажу.
У відомстві зазначили, що незважаючи ні на що, Україна продовжує виконувати роль світового гаранта продовольчої безпеки.
Загалом за три місяці роботи “Зернового коридору” з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 423 кораблів з 9,8 млн тонн аграрних вантажів, серед яких : зерно, олійні та продукти перероблення. Пшениці коридором було реалізовано 2,9 млн тонн, з яких до країн Африки пішло 772 тис. тонн (26,86%).
Варто зазначити, що з українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією. Російську делегацію проінформовано стосовно руху суден.
Агропродукцію вдалося вивезти, попри заяви РФ щодо виходу з “зернової ініціативи”. Рух суден погодили українською, турецькою делегаціями та ООН. Це відбулося у Стамбульському центрі.
Також продовжено обговорення з усіма трьома державами-учасницями щодо продовження ініціативи. За словами координатора ООН із зернової ініціативи Аміра Абдулли, вони намагаються відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.
Нагадаємо, що 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього заявив, що Росія планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. На його думку, у Кремлі давно прийняли таке рішення, а тепер намагаються його виправдати заявами про атаки.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу умови відновлення участі РФ в критичній зерновій угоді.
- У Державному департаменті США вважають, що заяви Росії про вихід із “зернової угоди” мають “негайний шкідливий вплив на глобальну харчову безпеку”.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.