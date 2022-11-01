За останні два дні Україна відправила “зерновим коридором” до африканських держав 136 тисяч тонн сільськогосподарської продукції на шістьох кораблях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України

Зокрема, вчора, 31 жовтня, ще одне судно в межах Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй відбуло до Ефіопії із 30 тис. тонн пшениці. Це вже сьомий корабель в межах цієї програми.

Загальний тоннаж відправлень пшениці до нужденних країн в межах Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй становить 220 тисяч тонн. Всього за останні два дні українські порти покинули 15 кораблів із 486 тис. тонн вантажу.

У відомстві зазначили, що незважаючи ні на що, Україна продовжує виконувати роль світового гаранта продовольчої безпеки.

Загалом за три місяці роботи “Зернового коридору” з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 423 кораблів з 9,8 млн тонн аграрних вантажів, серед яких : зерно, олійні та продукти перероблення. Пшениці коридором було реалізовано 2,9 млн тонн, з яких до країн Африки пішло 772 тис. тонн (26,86%).

Варто зазначити, що з українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією. Російську делегацію проінформовано стосовно руху суден.

Агропродукцію вдалося вивезти, попри заяви РФ щодо виходу з “зернової ініціативи”. Рух суден погодили українською, турецькою делегаціями та ООН. Це відбулося у Стамбульському центрі.

Також продовжено обговорення з усіма трьома державами-учасницями щодо продовження ініціативи. За словами координатора ООН із зернової ініціативи Аміра Абдулли, вони намагаються відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього заявив, що Росія планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. На його думку, у Кремлі давно прийняли таке рішення, а тепер намагаються його виправдати заявами про атаки.