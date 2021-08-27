#Букви розповідають, як завершився третій день Ігор-2020.
27 серпня пройшли змагання у 15 видах спорту (стрільба з лука, легка атлетика, велотрек, кінний спорт, дзюдо, настільний теніс, фехтування тощо). Розіграно 44 комплекти нагород.
Третій день змагань був для України найрезультативнішим. Наші спортсмени здобули 13 нагород. 5 з них вибороли плавці, перші три медалі на Іграх здобули легкоатлети.
Повний перелік медалістів третього дня:
- Мар’яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг) — “золото”
- Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль) — “золото”
- Владислав Білий (легка атлетика, метання списа) — “срібло”
- Сергій Кліпперт (плавання, 100 метрів, спина) — “срібло”
- Катерина Денисенко (плавання, 100 метрів, спина) — “срібло”
- Андрій Трусов (плавання, 200 метрів, комплексний стиль) — “срібло”
- Кирило Гаращенко (плавання, 400 метрів, вільний стиль) — “срібло”
- збірна України з фехтування (шпага, клас А та В) — “срібло”
- Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави) — “срібло”
- Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину) — “бронза”
- Єгор Дементьєв (велоспорт, перегони переслідування) — “бронза”
- Юлія Іваницька (дзюдо, до 48 кг) — “бронза”
- Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 52 кг) — “бронза”
На рахунку України вже 22 медалі, країни посідає 9 місце в медальному заліку за золотими медалями.
За кількістю медалей Україна на 4-му місці. Попереду — Китай, Велика Британія та збірна Паралімпійського комітету Росії.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у Топ-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- У другий день змагань плавчиня Єлизавета Мерешко здобула “срібло”. Це була єдина медаль України у другий день Паралімпійських ігор. Україна посіла 9 місце в медальному заліку.