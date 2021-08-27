У Токіо завершився третій день Паралімпійських ігор. Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.

#Букви розповідають, як завершився третій день Ігор-2020.

27 серпня пройшли змагання у 15 видах спорту (стрільба з лука, легка атлетика, велотрек, кінний спорт, дзюдо, настільний теніс, фехтування тощо). Розіграно 44 комплекти нагород.

Третій день змагань був для України найрезультативнішим. Наші спортсмени здобули 13 нагород. 5 з них вибороли плавці, перші три медалі на Іграх здобули легкоатлети.

Повний перелік медалістів третього дня:

Мар’яна Шевчук (пауерліфтинг, до 54 кг) — “золото”

Анна Стеценко (плавання, 400 метрів, вільний стиль) — “золото”

Владислав Білий (легка атлетика, метання списа) — “срібло”

Сергій Кліпперт (плавання, 100 метрів, спина) — “срібло”

Катерина Денисенко (плавання, 100 метрів, спина) — “срібло”

Андрій Трусов (плавання, 200 метрів, комплексний стиль) — “срібло”

Кирило Гаращенко (плавання, 400 метрів, вільний стиль) — “срібло”

збірна України з фехтування (шпага, клас А та В) — “срібло”

Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави) — “срібло”

Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину) — “бронза”

Єгор Дементьєв (велоспорт, перегони переслідування) — “бронза”

Юлія Іваницька (дзюдо, до 48 кг) — “бронза”

Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 52 кг) — “бронза”

На рахунку України вже 22 медалі, країни посідає 9 місце в медальному заліку за золотими медалями.

За кількістю медалей Україна на 4-му місці. Попереду — Китай, Велика Британія та збірна Паралімпійського комітету Росії.