Про це сповістив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
У дописі Кулеба також нагадав, що відповідна постанова від Держдуми РФ – це порушення Мінських домовленостей. І якщо її приймуть, то це буде “підривом мирного процесу”.
“Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого”, – написав Дмитро Кулеба.
Зауважимо, що російські депутати 15 лютого підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання “ЛДНР”. Тоді вони виправдали це проявом захисту від “зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік”. Ініціативу згодом розкритикув ряд політиків та офіційних установ.
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