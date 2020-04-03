Про це повідомила в коментарі #Буквам адвокат Наталія Фадєєва.
Вона пояснила, що згідно зі статтею 1 закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” під громадським місцем мається на увазі частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.
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У статті 13 того ж закону надано перелік громадських місць: 1) у ліфтах і таксофонах; 2) в приміщеннях і на території установ охорони здоров’я, 3) в приміщеннях і на території навчальних закладів 4) на дитячих майданчиках; 5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури й спорту; 6) в під’їздах житлових будинків; 7) у підземних переходах; 8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; 9) в приміщеннях закладів ресторанного господарства; 10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення; 11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, 12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
Фадєєва уточнила, що цей перелік не є вичерпним, оскільки органи місцевої влади можуть його доповнювати.
“Вулиця, пішохідна зона тощо не є громадським місцем, оскільки відповідно до чинного законодавства не відноситься до переліку місць громадського скупчення та не відповідає вимогам ст. 1 закону”, – наголосила адвокат.
Відтак, за словами Фадєєвої, оштрафувати громадянина, який йде вулицею без маски в період дії карантину не можуть.
“Ні, не можуть, оскільки відповідно до п. 2 змін до постанови Кабміну від 02.04.2020 року мова йде про перебування без маски, респіратора тощо в громадських місцях”, – пояснила адвокат.
Коментуючи покарання за порушення правил карантину, Фадєєва нагадала, що, згідно зі ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 170 тисяч гривень).
“У будь-якому випадку суд визначатиме розмір штрафу і наявність або відсутність провини в діях особи”, – уточнила адвокат.
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