Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що його країна може передати Україні раніше обіцяні винищувачі МіГ-29 та танки радянського зразка, оскільки Чехія готова виконати зобов'язання з охорони повітряного простору Словаччини.

Про це він повідомив під час спілкування з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в етері чеського каналу ct24.

У червні Словаччина звернулася до Чехії з проханням про допомогу в охороні повітряного простору, поки вона не отримає замовлені винищувачі F-16 від США. Вони повинні замінити використовувані досі МіГ-29, котрі мають передати Україні. Тепер Фіала запевнив, що з вересня Чехія допомагатиме сусідній країні охороняти повітряний простір.

“Я не хочу детально говорити про це, тому що Україна також просила нас не вказувати цю техніку”, — зазначив Геґер.

Своєю чергою, Фіала також заявив, що Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

“Необхідно, щоб вони мали зброю, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку і нашу свободу. Вони воюють за нас”, — заявив прем’єр Чехії.

Вони спільно відзначили, що всі були здивовані тим, наскільки ефективно і як довго Україна змогла захищатися від вторгнення з боку сусідньої країни, армію якої вважали однією з найсильніших.

Словацький прем’єр наголосив, що Захід має усі передумови вірити, що Україна виграє цю війну.

Проте Петр Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, поки Україна отримає повний контроль над своєю територією, але зазначив, що вона не може захиститися від росіян без допомоги Заходу.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Словаччина вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Максимальна швидкість: 2 446 км/год

Дальність польоту: 1 430 км

Маса: 11 000 кг

Довжина: 17.32 м

Екіпаж: 1-2 особа.