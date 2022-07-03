Українська армія відійшла з Лисичанська – Генштаб

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.

“Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму — потрібні матеріально-технічні ресурси”, – наголосили у Генштабі.

Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.

Раніше стало відомо, що росіяни почали закріплюватись в районі Лисичанська, кинувши туди, на думку очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, усі свої сили.