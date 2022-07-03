Українська армія відійшла з Лисичанська – Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
У Генштабі пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
“Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму — потрібні матеріально-технічні ресурси”, – наголосили у Генштабі.
Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.
Раніше стало відомо, що росіяни почали закріплюватись в районі Лисичанська, кинувши туди, на думку очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, усі свої сили.
- Нагадаємо, російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Проксі-керівництво може встановлювати умови для прямого приєднання проксі-республік “Л/ДНР” до РФ.
- Водночас протягом 2 липня Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни станом на 2 липня РФ втратила близько 36 тисяч одиниць живої сили.
- Українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.