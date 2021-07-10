Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала "золото" у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходить в естонському Таллінні.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України та в пресслужбі Федерації легкої атлетики.

Як зазначили у ФЛАУ, Магучіх “приїхала в Таллінн відвертою фавориткою змагань”.

Усі спроби спортсменки виявилися вдалими. Спочатку вона підкорила висоту 1,85 метра, потім – 1,89 метра, а згодом і 1,95 метра (ніхто із суперниць такої висоти досягти не зміг).

Всі ці висоти 19-річна Магучіх долала з першої спроби.

Наприкінці українська спортсменка підкорила висоту у 2 метри, що стало новим рекордом чемпіонатів Європи U23.

Магучіх побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року (на два сантиметри поліпшивши попереднє досягнення росіянки Свєтлани Лапіної).

On top of the podium once more! 🙌 Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37 — European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021

Як відомо, Магучіх також чемпіонка Європи з легкої атлетики в приміщенні (2021 рік), чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів (вікова група до 20 років).

Варто зазначити, що це вже друге “золото” української команди на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. До цього чемпіоном із метання молота став Михайло Кохан.