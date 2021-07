Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України та в пресслужбі Федерації легкої атлетики.

Як зазначили у ФЛАУ, Магучіх “приїхала в Таллінн відвертою фавориткою змагань”.

Усі спроби спортсменки виявилися вдалими. Спочатку вона підкорила висоту 1,85 метра, потім – 1,89 метра, а згодом і 1,95 метра (ніхто із суперниць такої висоти досягти не зміг).

Всі ці висоти 19-річна Магучіх долала з першої спроби.

Магучіх побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року (на два сантиметри поліпшивши попереднє досягнення росіянки Свєтлани Лапіної).

On top of the podium once more! 🙌

Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. 🥇#Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37

— European Athletics (@EuroAthletics) July 10, 2021