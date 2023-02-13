Про це інформує CNN.

Президент Польщі Анджей Дуда та міністр національної оборони Маріуш Блащак відвідали 10-ту бронекавалерійську бригаду в Свентошуві та зустрілися з польськими інструкторами та українськими військовими, які тренуються на танках Leopard 2 A4.

“За дорученням президента України ми розпочинаємо навчання українських танкістів. У навчанні беруть участь досвідчені бійці, котрі налаштовані на захист своєї Батьківщини. Союзницьку діяльність ми здійснюємо через військову та гуманітарну допомогу, а також організовуючи навчання“, – зазначив Дуда.

Зауважимо, 8 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з головою міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Поспілкувавшись віч-на-віч, посадовці обговорили питання подальшої підтримки України.

Вже цього тижня Бундесвер також розпочинає тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.