Українські рятувальники, які нещодавно прибули до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків землетрусів, продовжують пошуково-рятувальні роботи на визначеній ділянці в провінції Хатай.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відтак станом на 10 лютого особовий склад ДСНС поділено на дві групи для виконання робіт позмінно по 6 годин. З початку ліквідації наслідків землетрусів українські рятувальники вже обстежили 61 будівлю, також розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих.

Нагадаємо, що рятувальники зведеного загону ДСНС України розгорнули наметове містечко в районі Доанкой м. Антакья провінції Хатай.

Зазначимо, що 8 лютого, перша група рятувальників ДСНС України прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Перша група зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування 8 лютого прибули до аеропорту міста Газіантеп й вирушили до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців.

Друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

За даними ДСНС, загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Групи забезпечено супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.