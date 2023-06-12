Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського. Далі буде”, – йдеться в дописі.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне у Донецькій області. Згодом Міноборони повідомило про звільнення Макарівки, що розташована неподалік від Благодатного, про звільнення якого раніше оголосили бійці 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.

Варто зауважити, 11 червня речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що армія РФ підірвала дамбу на річці Мокрі Яли у Донецькій області, що спричинило підтоплення по обидва береги річки.