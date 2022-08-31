Триває сто вісімдесят дев’ята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Водночас Сили оборони України відбили спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів за допомогою БпЛА.

На Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру населених пунктів. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

На Слов’янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.