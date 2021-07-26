Українці можуть поїхати у 14 країн Європи: список

Впродовж останніх двох тижнів 14 країн Європи відкрили свої кордони для мандрівників з України.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Нещодавно Рада ЄС включила Україну в рекомендований перелік третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського союзу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що більшість країн зі списку дозволили українцям в’їзд за умови надання документу про повну вакцинацію проти коронавірусу (сертифікат вакцинації, – ред.) або негативний тест на COVID-19.

Українці можуть відвідати наступні країни Європи:

Данія – негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки, або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до поїздки, додатковий тест після прибуття в країну;

Німеччина – вільний в’їзд без обмежень;

Бельгія – закордонний паспорт, документ, що підтверджує мету візиту (резервування готелю), підтвердження фінансової спроможності, поліс медичного страхування, заповнення форми Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в країну;

Латвія – документ про вакцинацію або негативний тест,

Литва – документ про повну вакцинацію, або негативний ПЛР-тест (у цьому разі необхідно піти на 10-денну самоізоляцію), за 48 годин до прибуття необхідно заповнити – документ про повну вакцинацію, або негативний ПЛР-тест (у цьому разі необхідно піти на 10-денну самоізоляцію), за 48 годин до прибуття необхідно заповнити онлайн-форму й отримати QR-код;

Естонія – документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест;

Фінляндія – документ про вакцинацію;

Словаччина – документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест (у цьому разі необхідно самоізолюватися), перед в’їздом необхідно заповнити – документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест (у цьому разі необхідно самоізолюватися), перед в’їздом необхідно заповнити форму

Словенія – документ про вакцинацію, негативний ПЛР-тест за 72 години або тест на антиген за 48 годин до в’їзду;

Нідерланди – в’їзд без обмежень, але перед вильотом авіакомпанія запропонує заповнити форму;

Франція – документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, чи тест на антиген за 48 годин до в’їзду;

Швеція – документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест;

Іспанія – документ про вакцинацію, чи негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в’їзду;

Португалія – документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години або тест на антиген за 48 годин до в’їзду.

Умови в’їзду в кожну з країн можуть відрізнятися та оновлюватися. Усі деталі в’їзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.

15 липня Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.