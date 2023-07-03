Українці зберігають контрнаступальну «ініціативу» – британський військовий експерт

Джерело: SkyNews
Колишній офіцер розвідки та служби безпеки британської армії зазначив, що українські війська могли просунутися на кілометр у напрямку Бахмута на сході.
У травні керівник групи “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що його найманці “нарешті захопили місто після дев’яти місяців тяжких боїв”.
Один кілометр може здатися не дуже великим здобутком, водночас Інґрем пояснив, що російським найманцям знадобилося багато місяців, щоб просунутися на сім кілометрів.
Він додав, що нині лінія фронту простягається на близько 600 км.
“Ще рано, ініціатива в українців, вона ще працює, але повільніше, ніж очікувалося”, – додав експерт.
Інґрем також пояснив, що росіяни мали дев’ять місяців, щоб побудувати складні, взаємопов’язані лінії оборони з мінами та протитанковими ровами.
Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за кожен метр звільненої від російських окупантів території українські захисники платять власною кров’ю. І тому його дратують коментарі західних офіційних осіб про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікувалося.
- 24 червня українське Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на вечір 3 липня на Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась. Нині триває двобій за перехоплення ініціативи.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- Станом на 3 липня українські воїни ліквідували більш як 230 тисяч російських загарбників.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.