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Українці зберігають контрнаступальну «ініціативу» – британський військовий експерт

Український контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося, одначе київські сили, як і раніше, володіють ініціативою, повідомив SkyNews військовий експерт Філіп Інґрем.

Вівторок, 4 липня 2023, 00:59
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Джерело: SkyNews

Колишній офіцер розвідки та служби безпеки британської армії зазначив, що українські війська могли просунутися на кілометр у напрямку Бахмута на сході.

У травні керівник групи “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що його найманці “нарешті захопили місто після дев’яти місяців тяжких боїв”.

Один кілометр може здатися не дуже великим здобутком, водночас Інґрем пояснив, що російським найманцям знадобилося багато місяців, щоб просунутися на сім кілометрів.

Він додав, що нині лінія фронту простягається на близько 600 км.

“Ще рано, ініціатива в українців, вона ще працює, але повільніше, ніж очікувалося”, – додав експерт.

Інґрем також пояснив, що росіяни мали дев’ять місяців, щоб побудувати складні, взаємопов’язані лінії оборони з мінами та протитанковими ровами.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за кожен метр звільненої від російських окупантів території українські захисники платять власною кров’ю. І тому його дратують коментарі західних офіційних осіб про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Теги: британський експерт, ініціатива ЗСУ, контрнаступ, ситуація на фронті, українське військо

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