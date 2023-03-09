Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.
За його словами, використовувалися, зокрема, літаки МіГ-31.
“Не пам’ятаю, щоб таке було раніше”, — йшлося в повідомленні Ігната.
Також зазначається, що ворог випустив шість ракет типу “Кинджал”, одна з яких влучила по об’єкту інфраструктури в Голосіївському районі Києва.
ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.
- 9 березня 2023 року в Києві від російської масованої повітряної атаки постраждали 3 жителів Святошинського району.