У Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, використовувалися, зокрема, літаки МіГ-31.

“Не пам’ятаю, щоб таке було раніше”, — йшлося в повідомленні Ігната.

Також зазначається, що ворог випустив шість ракет типу “Кинджал”, одна з яких влучила по об’єкту інфраструктури в Голосіївському районі Києва.

ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.