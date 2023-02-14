Внаслідок потужного землетрусу у Туреччині, який сколихнув країну 6 лютого, загинули 46-річна українка разом зі своїми двома синами.

Про це повідомляє Суспільне.

Про загибель жительки Запоріжжя Юлії Петрової повідомив її батько – Сергій Петров. За його словами, під завалами у Туреччині загинули також двоє синів Юлії – 10-річний Захар та 5-річний Матвій.

“З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв’язок. Але вчора ввечері нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами”, – розповів батько українки.

Він зазначив, що Юлія разом з синами декілька місяців тому переїхали до Туреччини. Тут вони жили у родичів, у місті Антак’я (провінція Хатай).

Сергій Петров також зазначив, що чоловік його доньки – військовослужбовець. На фронті він отримав поранення та лікувався у Запоріжжі. Після лікування він хотів поїхати до Туреччини, аби шукати дружину та дітей.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.

Додамо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищує 36 тисяч осіб. Кількість постраждалих, за даними ВООЗ, становить майже 26 00 000 осіб.