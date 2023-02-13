Через 178 годин: з-під завалів у Туреччині врятували 6-річну дівчинку

У турецькій провінції Адіаман рятувальники дістали шестирічну Мірай. Дитина пробула під завалами зруйнованого будинку 178 годин після землетрусу.

Про це повідомляє Anadolu.

Дівчинку вже доправили до лікарні.

Телеканал CNN Turk повідомив, що рятувальники також близькі до того, аби дістатися до її старшої сестри.

З-під завалів у Туреччині витягли 6-річну дівчинку, яка пробула під руїнами будинку 178 годин. Дитину доставили до лікарні. 📸: Anadolu Agency pic.twitter.com/gYqtzyu9Zp — Букви (@Bykvu) February 13, 2023

Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу з епіцентром у турецькому Кахраманмараші перевищило 31,6 тис. осіб.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала.

Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема й в Сирії.

12 лютого, майже через тиждень після одного з найсильніших землетрусів у Туреччині та Сирії, рятувальники витягли з-під завалів багато людей, які вижили. Турецька влада намагалася підтримувати порядок у зоні стихійного лиха та розпочала судовий процес через обвалення будівель.

Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.