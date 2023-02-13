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Через 178 годин: з-під завалів у Туреччині врятували 6-річну дівчинку

У турецькій провінції Адіаман рятувальники дістали шестирічну Мірай. Дитина пробула під завалами зруйнованого будинку 178 годин після землетрусу.

Понеділок, 13 лютого 2023, 19:54
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Про це повідомляє Anadolu.

Дівчинку вже доправили до лікарні.

Телеканал CNN Turk повідомив, що рятувальники також близькі до того, аби дістатися до її старшої сестри.

Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу з епіцентром у турецькому Кахраманмараші перевищило 31,6 тис. осіб.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала.

Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема й в Сирії.

12 лютого, майже через тиждень після одного з найсильніших землетрусів у Туреччині та Сирії, рятувальники витягли з-під завалів багато людей, які вижили. Турецька влада намагалася підтримувати порядок у зоні стихійного лиха та розпочала судовий процес через обвалення будівель.

Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.

Теги: врятовані, з-під завалів, землетруси, наслідки землетрусів, рятувальники, Туреччина

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