Через 178 годин: з-під завалів у Туреччині врятували 6-річну дівчинку

Про це повідомляє Anadolu.
Дівчинку вже доправили до лікарні.
Телеканал CNN Turk повідомив, що рятувальники також близькі до того, аби дістатися до її старшої сестри.
З-під завалів у Туреччині витягли 6-річну дівчинку, яка пробула під руїнами будинку 178 годин.
Дитину доставили до лікарні.
📸: Anadolu Agency pic.twitter.com/gYqtzyu9Zp
— Букви (@Bykvu) February 13, 2023
Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу з епіцентром у турецькому Кахраманмараші перевищило 31,6 тис. осіб.
Президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.
Пошуково-рятувальні роботи тривають у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала.
Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема й в Сирії.
12 лютого, майже через тиждень після одного з найсильніших землетрусів у Туреччині та Сирії, рятувальники витягли з-під завалів багато людей, які вижили. Турецька влада намагалася підтримувати порядок у зоні стихійного лиха та розпочала судовий процес через обвалення будівель.
Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.
- Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що організація підвела громадян Сирії, котрі почуваються покинутими після землетрусів на північному заході країни та Туреччини 6 лютого.
- Експерт з геології припустив, що, за аналогією минулих років, наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.
- Внаслідок землетрусу, який нещодавно сколихнув Туреччину та Сирію постраждало близько 26 мільйонів осіб.
- У Туреччині влада зосередилася на тому, хто винен у тому, що у сейсмонебезпечному регіоні не провели необхідну підготовку на випадок стихійного лиха. Близько 130 осіб були затримані або отримали ордери на арешт через причетність до будівництва будівель, які було знищено внаслідок землетрусів.