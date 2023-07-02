Джерело: AFT

#BREAKING Sweden government condemns ‘Islamophobic’ Koran burning: ministry pic.twitter.com/wbTFd2DA7A — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2023

У МЗС країни заявили, що спалення Корану або будь-якого іншого священного тексту є “образливим і актом зневаги та явною провокацією”. Та додали, що проявам расизму, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості немає місця ні у Швеції, ні в Європі.

Окрім цього, у відомстві наголосили, що проведена акція не відображає погляди шведського уряду.

Зауважимо, влада Швеції дала дозвіл провести демонстрацію, під час якої планували спалити копію Корану біля мечеті в центрі Стокгольма в середу, 28 червня. Спалення збігається з мусульманським святом Курбан-Байрам, одним із найзначніших в ісламському календарі.

Рішення дозволити такий протест може поставити під загрозу шанси Швеції на вступ до НАТО через заперечення з боку Туреччини.

Туреччина – стратегічно важливий член НАТО через своє географічне розташування як на Близькому Сході, так і в Європі, а також друга за величиною військова сила альянсу – виявилася найбільшою перешкодою для вступу Швеції в НАТО.

Вже 29 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рішуче засудив “антиісламську провокацію у Швеції”, де було санкціоновано акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма.

На початку цього року турецько-шведські відносини зазнали серйозного удару після мітингу біля турецького посольства в Стокгольмі, під час якого антиімміграційний політик підпалив копію Корану.

Інцидент викликав гнів у турецькій столиці Анкарі, де протестувальники вийшли на вулиці та у відповідь спалили шведський прапор біля посольства Швеції.

Тодішній міністр закордонних справ Туреччини, як повідомляється, звинуватив шведський уряд, заявивши, що він “взяв участь у цьому злочині, дозволивши цей мерзенний акт”.