Уряд Словаччини не планує більше закуповувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Sputnik V". Причина – низький інтерес до цього препарату серед словаків.

Про це розповів в інтерв’ю французькому міжнародному телеканалу France 24 міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок. Заяву також цитують словацьке новинне агентство TASR і видання Aktuality.

Так, у квітні Словаччина придбала розроблений у Росії препарат проти коронавірусу.

За словами очільника словацького МЗС, наразі у країні на складі зберігається близько 200 тисяч доз російської вакцини. Проте попит на неї – дуже низький. Загалом зацікавленість у російській вакцині висловило близько 5-6 тисяч словаків.

На запитання, чи планує уряд подальші закупівлі вакцини “Sputnik V”, Іван Корчок відповів заперечно.

“Ні, ми не будемо. Оскільки наразі в Словаччині ми зберігаємо 200 тисяч доз, і є лише від 5 000 до 6 000 людей, які висловили бажання отримати щеплення нею”, – наголосив Корчок.

“Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би зробити щеплення вакциною “Sputnik V”, значно впала”, – додав міністр.

Корчок уточнив, що одна з причин цього те, що хоча “Sputnik V” дозволений до використання у Словаччині, проте людей перед щепленням інформують, що ця вакцина не зареєстрована у Євросоюзі.

Закупівля “Sputnik V” і політична криза в Словаччині

Як відомо, в Словаччині почалася політична криза після того, як колишній голова уряду Ігор Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”.

Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.