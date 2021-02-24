Урядова комісія назвала причини пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Урядова комісія встановила причини смертельної пожежі з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Про це сьогодні під час засідання Кабміну повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактом пожежі проведені 11 обшуків, допитані 125 осіб, призначені понад 66 судових експертиз, триває проведення судово-пожежно-технічної та електротехнічної експертиз, судово-будівельна експертиза тощо.

Ймовірною причиною пожежі Чернишов назвав дію джерела запалювання електричного походження.

“Осередок займання виник на другому поверсі будівлі. Зокрема, під час огляду місця події виявлені пошкоджені електричні кабелі та те, що під час загоряння був ввімкнений електронагрівач, що могло спричинити навантаження мережі. Також не було дотримано протипожежних заходів безпеки”, – зазначив він.

Урядова комісія дійшла висновку, що пожежа сталася через грубе та свідоме порушення вимог пожежної безпеки й підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів.

Крім того, у закладу не було установчих документів, фаховий рівень його працівників не відповідав критеріям уряду, також не було кваліфікованих медиків. Сама установа була неофіційним будинком для літніх людей, зокрема, у державному реєстрі не було про неї відомостей.

Чернишов також повідомив, що наразі завершено службове розслідування стосовно працівників поліції, які отримували скарги на діяльність приватного будинку.

“Через відсутність реагування на звернення громадян, що стосувалися діяльності закладу, де сталася трагедія, покарані троє працівників Холодногірського відділу поліції та троє дільничних. Матеріали розслідування будуть спрямовані до ДБР у зв’язку із можливим невиконанням або неналежним виконанням службовими особами Нацполіції своїх службових обов’язків”, – сказав міністр.

Крім того, за його словами, головам місцевих адміністрацій надані доручення провести аналіз діяльності департаментів соціального захисту населення, у тому числі їхнього керівництва, та надати пропозиції від голів обладміністрацій щодо якості роботи чиновників та відповідності керівників займаним посадам.

Окремо Чернишов зазначив, що на пожежі вдалося врятувати осіб, які перебували на першому поверсі будівлі. Рятувальні роботи були ускладнені тим, що більшість людей не могли самостійно вийти з приміщення, а на всіх вікнах були встановлені металеві грати.

За його словами, пошук та порятунок людей на другому поверсі також унеможливило інтенсивне полум’я.

На сьогодні, з 15 загиблих на місці трагедії, одну жінку не ідентифікували, продовжується пошук її родичів.