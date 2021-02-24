Урядова комісія назвала причини пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Про це сьогодні під час засідання Кабміну повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За його словами, в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактом пожежі проведені 11 обшуків, допитані 125 осіб, призначені понад 66 судових експертиз, триває проведення судово-пожежно-технічної та електротехнічної експертиз, судово-будівельна експертиза тощо.
Ймовірною причиною пожежі Чернишов назвав дію джерела запалювання електричного походження.
“Осередок займання виник на другому поверсі будівлі. Зокрема, під час огляду місця події виявлені пошкоджені електричні кабелі та те, що під час загоряння був ввімкнений електронагрівач, що могло спричинити навантаження мережі. Також не було дотримано протипожежних заходів безпеки”, – зазначив він.
Урядова комісія дійшла висновку, що пожежа сталася через грубе та свідоме порушення вимог пожежної безпеки й підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів.
Крім того, у закладу не було установчих документів, фаховий рівень його працівників не відповідав критеріям уряду, також не було кваліфікованих медиків. Сама установа була неофіційним будинком для літніх людей, зокрема, у державному реєстрі не було про неї відомостей.
Чернишов також повідомив, що наразі завершено службове розслідування стосовно працівників поліції, які отримували скарги на діяльність приватного будинку.
“Через відсутність реагування на звернення громадян, що стосувалися діяльності закладу, де сталася трагедія, покарані троє працівників Холодногірського відділу поліції та троє дільничних. Матеріали розслідування будуть спрямовані до ДБР у зв’язку із можливим невиконанням або неналежним виконанням службовими особами Нацполіції своїх службових обов’язків”, – сказав міністр.
Крім того, за його словами, головам місцевих адміністрацій надані доручення провести аналіз діяльності департаментів соціального захисту населення, у тому числі їхнього керівництва, та надати пропозиції від голів обладміністрацій щодо якості роботи чиновників та відповідності керівників займаним посадам.
Окремо Чернишов зазначив, що на пожежі вдалося врятувати осіб, які перебували на першому поверсі будівлі. Рятувальні роботи були ускладнені тим, що більшість людей не могли самостійно вийти з приміщення, а на всіх вікнах були встановлені металеві грати.
За його словами, пошук та порятунок людей на другому поверсі також унеможливило інтенсивне полум’я.
На сьогодні, з 15 загиблих на місці трагедії, одну жінку не ідентифікували, продовжується пошук її родичів.
Пожежа у Харкові
Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей.
Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).
Причину пожежі встановлюватиме слідство. Напередодні було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.
В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.
- Пансіонат для літніх людей “Золотий час” у Харкові, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, не був зареєстрований і діяв незаконно.
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Слідчі перевіряються такі основні версії: пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.