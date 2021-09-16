Інформацію підтвердили в Управлінні транспортної безпеки США.
Йдеться про аеропорт імені Р. Рейгана у Вірджинії.
“Пасажири помітять посилену присутність працівників правоохоронних органів та собак”, – пояснив представник відомства.
Саме 18 вересня відбудеться мітинг, в якому братимуть участь сотні ультраправих активістів. Організатор протесту – організація прихильників Трампа Look Ahead America.
Поліція Капітолія звернулася до Пентагону із запитом щодо введення військ Національної гвардії заради забезпечення безпеки.
Трамп згадав про цю акцію протесту напередодні:
“Ми думаємо про людей, яких так несправедливо переслідують через протест 6 січня, який відбувся після сфальсифікованих президентських виборів”.
У поліції та Конгресі відповіли, що готові до суботньої акції протесту. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що про мітинг та його учасників є інформація, а правоохоронні органи реагуватимуть відповідно.
Навколо Капітолія звели паркан перед імовірним мітингом, який відбудеться 18 вересня. Планується акція на підтримку активістів, що штурмували Капітолій 6 січня.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.