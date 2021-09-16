Інформацію підтвердили в Управлінні транспортної безпеки США.

Йдеться про аеропорт імені Р. Рейгана у Вірджинії.

“Пасажири помітять посилену присутність працівників правоохоронних органів та собак”, – пояснив представник відомства.

Саме 18 вересня відбудеться мітинг, в якому братимуть участь сотні ультраправих активістів. Організатор протесту – організація прихильників Трампа Look Ahead America.

Поліція Капітолія звернулася до Пентагону із запитом щодо введення військ Національної гвардії заради забезпечення безпеки.

Трамп згадав про цю акцію протесту напередодні:

“Ми думаємо про людей, яких так несправедливо переслідують через протест 6 січня, який відбувся після сфальсифікованих президентських виборів”.

У поліції та Конгресі відповіли, що готові до суботньої акції протесту. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що про мітинг та його учасників є інформація, а правоохоронні органи реагуватимуть відповідно.

Навколо Капітолія звели паркан перед імовірним мітингом, який відбудеться 18 вересня. Планується акція на підтримку активістів, що штурмували Капітолій 6 січня.