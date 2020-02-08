Влада Харкова прийняли рішення посилити заходи безпеки в аеропорту, а також на митному пункті пропуску "Гаптовка", в зв'язку з поширенням коронавірусу 2019 нCoV.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі область забезпечена всім необхідним для виявлення і лікування хворих коронавірусом.

“Додатково виділено кошти в розмірі 600 тис. грн, з них 100 тис. – на тестові системи для діагностики. Посилено перевірку на пункті “Гоптівка”, в аеропорту. Додатково проведено навчання співробітників тих установ, які повинні визначати людей з відповідними симптомами”, – повідомив він.

При цьому, жодного офіційно підтвердженого випадку зараження коронавірусом в Харківській області зафіксовано не було.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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