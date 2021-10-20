У застосунку Apple Music for Artists розмістили мапу України без Криму. Міністерство закордонних справ доручило посольству у США звернутися до компанії Apple щодо ситуації, що склалася.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Мапа України без Криму з’явилася у застосунку Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах. Анексований півострів позначений як частина РФ.

За словами Ніколенка, Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.

“Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невіддільної частини території України”, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що в італійському підручнику з географії “Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia” авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії.