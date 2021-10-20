Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Мапа України без Криму з’явилася у застосунку Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах. Анексований півострів позначений як частина РФ.
За словами Ніколенка, Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.
“Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невіддільної частини території України”, – наголосив Ніколенко.
Нагадаємо, що в італійському підручнику з географії “Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia” авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії.
- Canon Europe, дочірнє підприємство компанії Canon Inc., через своє російське представництво у соцмережах закликає до участі у фестивалі “Nature Photo Camp”, який має відбутися у листопаді в тимчасово окупованому Криму.
- Компанія “Навіоніка” — дистриб’ютор Garmin в Україні — після статті про себе в #Буквах виправила позначення Криму у складі Російської Федерації.
- У Києві дав концерт виконавець з РФ Obladaet: на своїх афішах він зображує Крим “російським”.
- Кулеба заявив, що Росія може здійснити “повзучу анексію” Азовського моря.