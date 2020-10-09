Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки вводять війська.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Киргизстану.

“Ввести надзвичайний стан на території міста Бішкек Киргизької Республіки на період з 20:00 9 жовтня 2020 року до 08:00 21 жовтня 2020 року”, – йдеться в указі.

В документі також наголошується, що рішення прийнято “у зв’язку зі сформованою ситуацією, пов’язаною з насильством і загрозою життю і здоров’ю людей, що виникла в результаті масових заворушень”.

Жеенбеков призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозаліева комендантом міста Бішкек на період особливого стану.

У зв’язку з масовими акціями протесту Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від візитів в Киргизьку Республіку. Громадянам України, які за збігом обставин опинилися на території Киргизстану, МЗС радить не брати участі в масових демонстраціях, уникати масового скупчення людей, а також суперечок з місцевим населенням стосовно внутрішньополітичної ситуації.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.